Psg in finale con l' Arsenal | Dembélé illude Kane pareggia ma non basta

Il Paris Saint-Germain ha ottenuto l'accesso alla finale di Champions League dopo aver pareggiato 1-1 sul campo del Bayern Monaco. La squadra francese aveva vinto 5-4 all’andata, e il risultato di questa partita è stato sufficiente per qualificarsi. Durante l'incontro, Dembélé ha portato avanti il PSG, mentre Kane ha pareggiato per il Bayern, ma senza cambiare l’esito complessivo della qualificazione.

Finale conquistata grazie al 5-4 dell'andata MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) - Il Paris Saint-Germain fa 1-1 sul campo del Bayern Monaco e, dopo il 5-4 dell'andata, guadagna l'accesso alla finalissima di Champions. Sono Dembélé in avvio e Kane nel finale a mettere la firma sulla partita. Dopo nemmeno tre minuti, gli ospiti sono già in vantaggio. Kvaratskhelia chiede e ottiene un triangolo, si invola sulla sinistra e serve a rimorchio Dembélé, che buca Neuer con un mancino ravvicinato di prima intenzione. Al 27' è Olise a provarci con il suo classico sinistro a giro sul palo lontano, ma la sfera termina alta di poco. Alla mezz'ora, scattano le proteste bavaresi per un possibile secondo giallo non assegnato a Nuno Mendes per fallo di mano, ma l'arbitro fischia una presunta irregolarità precedente di Laimer.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Psg in finale con l'Arsenal: Dembélé illude, Kane pareggia ma non basta PSG vs ARSENAL COMBINED XI Notizie correlate Leggi anche: Champions, il ritorno dei quarti. Atletico, basta Lookman il Barça si illude. Psg avanti con Dembelé Champions League, Bayern Monaco-PSG 1-1: francesi in finale, Kane risponde a DembeléOusmane Dembelé ha regalato la finale di Champions League al PSG, la seconda consecutiva con i francesi che se la vedranno con l’Arsenal nella sfida... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Champions League, semifinale di andata: PSG-Bayern Monaco 5-4, risultato finale Partita pirorecnica con ben 5 reti solo nei primi 45'. Atletico Madrid-Arsenal in programma domani alle 21 Segui le cronache testuali su Rainews.it https://www.rainews.it/marat; Psg-Bayern Monaco, le probabili formazioni della semifinale di Champions League; Bayern Monaco-PSG: probabili formazioni, senza Hakimi c'è Zaire-Emery; Le partite di oggi: Psg-Bayern inaugura le semifinali di Champions. Champions: 1-1 col Bayern Monaco, il Psg è in finaleIl Paris Saint Germain si qualifica alla finale di Champions League pareggiando 1-1 con il Bayern Monaco nella semifinale di ritorno all'Allianz Arena. La partita di andata a Parigi era terminata 5-4 ... ansa.it PSG in finale di Champions League: Dembelé manda in estasi i Campioni d’Europa, Bayern Monaco eliminatoIl PSG si è qualificato alla finale della Champions League di calcio, pareggiando in casa del Bayern Monaco per 1-1 dopo aver vinto il confronto d'andata ... oasport.it Sarà Arsenal-Psg la finale di Champions League di Budapest, in programma il 30 maggio. Arteta per una vittoria che sarebbe storica, Luis Enrique per la seconda volta consecutiva. Chi vincerà - facebook.com facebook LA FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE SARÀ PSG-ARSENAL Al PSG basta il gol di Dembélé dopo appena tre minuti per portare il punteggio complessivo sul 6-4 e conquistare il pass per la finale contro l’Arsenal x.com