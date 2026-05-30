PSG Arsenal LIVE 0-1 | la sblocca Havertz!
Il match tra PSG e Arsenal, valido per la finale di Champions League 202526, si è aperto con il gol di Havertz, che ha portato avanti i londinesi. La partita si gioca alle 18 alla Puskas Arena di Budapest. Seguiremo l’evento in tempo reale.
Appuntamento alle 18 alla Puskas Arena di Budapest per PSG Arsenal, la finale di Champions League 202526: seguila live con noi. Alle ore 18:00 va in scena PSG Arsenal, la finalissima di Champions League che si giocherà a Budapest. Una finale che promette spettacolo con due squadre che faranno di tutto per vincere il trofeo. L’ultima italiana a riuscirci è stata l’Inter di Mourinho nel 2010. Calcionews24 segue il LIVE qui: Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo CRONACA. 6? GOL DELL’ARSENAL – Gunners avanti in contropiede. Palla rubata dopo un rimpallo fortunoso, Havertz si presenta davanti a Safanov e lo batte con un mancino alto sotto la traversa. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
HOW ARSENAL BEATS PSG! Arteta's Genius Plan For The Champions League Final
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