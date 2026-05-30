PSG Arsenal LIVE 0-1 | la sblocca Havertz!

Da calcionews24.com 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il match tra PSG e Arsenal, valido per la finale di Champions League 202526, si è aperto con il gol di Havertz, che ha portato avanti i londinesi. La partita si gioca alle 18 alla Puskas Arena di Budapest. Seguiremo l’evento in tempo reale.

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Appuntamento alle 18 alla Puskas Arena di Budapest per PSG Arsenal, la finale di Champions League 202526: seguila live con noi. Alle ore 18:00 va in scena  PSG Arsenal, la finalissima di Champions League  che si giocherà a Budapest. Una finale che promette spettacolo con due squadre che faranno di tutto per vincere il trofeo. L’ultima italiana a riuscirci è stata l’Inter di Mourinho nel 2010.  Calcionews24   segue il LIVE qui: Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo CRONACA. 6? GOL DELL’ARSENAL – Gunners avanti in contropiede. Palla rubata dopo un rimpallo fortunoso, Havertz si presenta davanti a Safanov e lo batte con un mancino alto sotto la traversa. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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