Inizia la partita di ritorno degli ottavi di finale di Conference League tra Rakow e Fiorentina, con il punteggio fermo sullo 0-0 all’intervallo. La sfida si svolge con le due squadre che si fronteggiano sul campo, mentre i giocatori cercano di trovare lo spazio per creare occasioni decisivi. La partita prosegue con il risultato invariato e senza ulteriori reti segnate fino a questo momento.

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© Calcionews24.com - Diretta gol Conference League LIVE: Rakow Fiorentina 0-0, si va all’intervallo

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