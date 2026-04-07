Risultati Champions League LIVE | il Bayern Monaco vince al Bernabeu contro il Real Madrid Havertz decide in extremis Sporting-Arsenal

Nella notte di calcio europeo, il Bayern Monaco ha ottenuto una vittoria sul campo del Real Madrid al Bernabeu, con un gol decisivo negli ultimi istanti. Nel frattempo, nel match tra Sporting e Arsenal, la decisione è arrivata in extremis grazie a un gol all’ultimo minuto. La redazione di JuventusNews24 fornisce aggiornamenti su tutte le partite della Champions League in corso, includendo anche il percorso della squadra italiana nella competizione.

Risultati Champions League: gli aggiornamenti su tutte le altre partite della competizione in programma e il percorso della Juve. Riparte la Champions League, la seconda con il nuovo format del maxi-girone. Tutti gli aggiornamenti sulle partite della competizione in programma, con la Juve che pareggia contro il Borussia Dortmund. Di seguito risultati Champions League 202526. CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE Quarti Champions League. Andata. Martedì 7 aprile. Real Madrid Bayern Monaco 1-2 (41? Diaz, 46? Kane, 74? Mbappe). Sporting Arsenal 0-1 (90+1? Havertz). Mercoledì 8 aprile. Barcellona Atletico Madrid. Psg Liverpool. Ottavi Champions League. Ritorno. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Risultati Champions League LIVE: il Bayern Monaco vince al Bernabeu contro il Real Madrid, Havertz decide in extremis Sporting-Arsenal Diretta gol Champions League LIVE: il Bayern Monaco espugna il Bernabeu contro il Real Madrid, Havertz decide in extremis Sporting-ArsenalCalciomercato Barcellona, Bastoni si allontana? I Blaugrana pronti a cambiare obiettivo, pur rimanendo in Serie A! Mercato Manchester United, occhio... Diretta gol Champions League LIVE: Bayern Monaco avanti al Bernabeu contro il Real Madrid, 0-0 Sporting-ArsenalCalciomercato Barcellona, Bastoni si allontana? I Blaugrana pronti a cambiare obiettivo, pur rimanendo in Serie A! Mercato Manchester United, occhio... MBAPPÈ+BELLINGHAM, Clasico ad alta TENSIONE: Real Madrid-Barcellona 2-1 | LaLiga | DAZN Highlights Temi più discussi: Women’s Champions League – Risultati gare di ritorno dei quarti di finale; La guida alla Women's Champions League 2025-26: calendario e risultati; Calcio UEFA Champions League: news, dirette live, streaming, risultati, classifica, marcatori, aggiornamenti e news in tempo reale; UEFA Champions League 2025/2026 ? Classifica ? Partite ? Risultati ? Notizie. RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE | Bayern e Arsenal vincenti! Diretta gol live score (oggi7 aprile 2026)Risultati Champions League, diretta gol live score oggi martedì 7 aprile 2026 delle prime due partite d’andata dei quarti di finale. ilsussidiario.net Champions League, i risultati dei quarti di finale: il Bayern passa al BernabeuEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... sport.quotidiano.net Perugia alle Final Four, la Lube no: i risultati dei quarti di ritorno della CEV Champions League di volley maschile #CEV #EuropeanVolleyball #volleyball #volleymaschile - facebook.com facebook | 2026 CEV CHAMPIONS LEAGUE I risultati delle gare d’andata dei quarti di finale # #CLVolleyM # #trentinonelcuore x.com