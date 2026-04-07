Nella notte di calcio internazionale, il Bayern Monaco ha vinto in trasferta contro il Real Madrid, mentre l'Arsenal ha subito una sconfitta in casa contro lo Sporting, con il gol decisivo in extremis. Sono stati aggiornati in tempo reale i risultati dei quarti di finale della Champions League, con sintesi, cronaca e tabellini di tutte le partite. La diretta gol è disponibile su Calcionews24 per seguire ogni dettaglio delle sfide.

Calciomercato Barcellona, Bastoni si allontana? I Blaugrana pronti a cambiare obiettivo, pur rimanendo in Serie A! Mercato Manchester United, occhio al doppio addio in estate: anche Ugarte ha le valigie in mano! Bastoni Barcellona, le contropartite la chiave per sbloccare l’affare? Svelata la posizione dell’Inter Newcastle, chiuso il baby colpo dall’Independiente del Valle! Documenti firmati, i Magpies hanno definito il suo acquisto Simeone in memoria di Lucescu: «Ho un grande ricordo di lui come persona e come allenatore. Era di cuore e mi proteggeva» Lucescu commemorato anche dal Pisa: «Addio Mircea». La nota del club toscano dopo la morte dell’allenatore Morte Lucescu, l’Inter ricorda il suo ex tecnico: «Ha incarnato valori di competenza, eleganza e passione, lasciando un’eredità importante nel mondo del calcio». 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Diretta gol Champions League LIVE: il Bayern Monaco espugna il Bernabeu contro il Real Madrid, Havertz decide in extremis Sporting-Arsenal

Diretta gol Champions League LIVE: Bayern Monaco avanti al Bernabeu contro il Real Madrid, 0-0 Sporting-ArsenalCalciomercato Barcellona, Bastoni si allontana? I Blaugrana pronti a cambiare obiettivo, pur rimanendo in Serie A! Mercato Manchester United, occhio...

Diretta gol Champions League LIVE: via ai quarti di finale, in campo Real Madrid-Bayern Monaco e Sporting-ArsenalCalciomercato Barcellona, Bastoni si allontana? I Blaugrana pronti a cambiare obiettivo, pur rimanendo in Serie A! Mercato Manchester United, occhio...

Temi più discussi: Champions League, due sfide imperdibili: dove vederle in diretta TV; Il calendario e gli orari di Champions League; Partite Champions oggi in TV, dove vedere Real Madrid-Bayern e Sporting-Arsenal stasera: orari e canali; La Squadra della Settimana di Women's Champions League: ritorno quarti di finale.

Sporting-Arsenal 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Champions: gol annullato a ZubimendiLa diretta live di Sporting-Arsenal di Champions League: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it

Risultati Champions League | Bayern avanti con Diaz! Diretta gol live score (oggi7 aprile 2026)Risultati Champions League, diretta gol live score oggi martedì 7 aprile 2026 delle prime due partite d’andata dei quarti di finale. ilsussidiario.net

Nell’andata dei quarti di Champions League la squadra di Kompany offre una grande prova di forza in Spagna. Non basta il gol nel finale di Mbappé per rimettere in piedi i Blancos - facebook.com facebook

Real Madrid-Bayern Monaco diretta Champions League: segui la sfida ai quarti di finale LIVE x.com