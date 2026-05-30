PSG Arsenal LIVE 0-1 | inizia la ripresa!

Al 90°, il punteggio tra PSG e Arsenal è 0-1. La partita si è appena riavviata alla Puskas Arena di Budapest, con la ripresa della finale di Champions League 202526 alle 18.

Appuntamento alle 18 alla Puskas Arena di Budapest per PSG Arsenal, la finale di Champions League 202526: seguila live con noi. Alle ore 18:00 va in scena PSG Arsenal, la finalissima di Champions League che si giocherà a Budapest. Una finale che promette spettacolo con due squadre che faranno di tutto per vincere il trofeo. L’ultima italiana a riuscirci è stata l’Inter di Mourinho nel 2010. Calcionews24 segue il LIVE qui: Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo CRONACA. INIZIA LA RIPRESA! 45? FINE PRIMO TEMPO – Squadre negli spogliatoi per l’intervallo. 6? GOL DELL’ARSENAL – Gunners avanti in contropiede. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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PSG vs Arsenal in UCL Final

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