Udinese Juve 0-1 LIVE | inizia la ripresa!

La partita tra Udinese e Juventus è ripresa dopo l'intervallo, con la Juventus che conduce per 1-0. La sfida si svolge alla 29ª giornata di Serie A 202526 e viene seguita in tempo reale con aggiornamenti su moviola, tabellino, risultato e cronaca. La cronaca della partita viene aggiornata man mano che si svolge, offrendo un quadro completo dell'incontro in corso.

di Andrea Bargione Udinese Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 29ª giornata di Serie A 202526. Questa sera a Udine va in scena la sfida tra Udinese e Juventus. Una sfida che vale molto di più dei tre punti in palio per i bianconeri di Spalletti, tenuto conto di un turno di campionato che vedrà affrontarsi direttamente Como e Roma. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Udinese Juve 0-1: sintesi e moviola. 49? CAMBIO JUVE – Fuori Thuram, dentro Koopmeiners INIZIA LA RIPRESA FINE PRIMO TEMPO 1 di recupero 44? ATTA PERICOLOSO! – Conclusione in porta ancora per il calciatore dell’Udinese: palla deviata in corner. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Udinese Juve 0-1 LIVE: inizia la ripresa! Articoli correlati Diretta Gol Serie A LIVE: Torino Cagliari 1-2, Lecce Como 0-3, Udinese Lazio: 1-1! Ora c’è Pisa Juve: 0-0, inizia la ripresaDiretta Gol Serie A, sfide valido per la 17esima giornata di campionato: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e... Diretta gol Serie A LIVE: Como Udinese 1-0, inizia la ripresa57' GOL ANNULLATO – C’è un consulto col VAR, probabile fuorigico durante l’azione che ha portato al gol. Juventus-Udinese 3-1: gol e highlights | Serie A Aggiornamenti e notizie su Udinese Juve Temi più discussi: Serie A | I precedenti di Udinese-Juventus - Juventus Football Club; Lo scudetto del 5 maggio, il caso Pogba e poi... Udinese-Juve non è mai una partita normale; Udinese-Juve, chi è l'arbitro: quel precedente con Maggioni a San Siro contro il Milan. All'Avar...; La preview di Udinese-Juventus. Udinese-Juventus 0-1, fine primo tempo21:32 -FINE PRIMO TEMPO. Bianconeri in avanti 1 a 0 grazie alla rete di Boga. 45' - Un mintuo di recupero. 44' - L’Udinese resta comunque in partita: Atta ci ... tuttojuve.com Udinese-Juventus 0-1 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: finito il primo tempoLa diretta live di Udinese-Juventus di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it Spalletti stupisce! Le formazioni ufficiali di Udinese-Juventus - facebook.com facebook Udinese-Juventus, dove vedere la partita in tv: gli orari #SkySport #SkySerieA #UdineseJuventus x.com