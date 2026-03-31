Bosnia Italia 0-1 LIVE | inizia la ripresa

La partita tra Bosnia e Italia per la finale playoff dei Mondiali 2026 è ripresa con il risultato di 0-1 a favore degli italiani. La gara, valida per la qualificazione mondiale, è in corso e si sta giocando in un clima di attesa. La cronaca aggiornata riporta le principali azioni e i momenti salienti della ripresa.

di Marco Baridon Bosnia Italia LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la finale playoff Mondiali 2026. L’Italia è attesa dalla finale playoff con la Bosnia, con l’obiettivo di staccare il pass per i Mondiali 2026. Azzurri chiamati a centrare l’accesso alla Coppa del Mondo dopo 12 anni di astinenza. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Bosnia Italia 0-1: sintesi e moviola. INIZIA LA RIPRESA FINE PRIMO TEMPO 43′ CAMBIO ITALIA – Gatti prende il posto di Retegui. 42′ ESPULSO BASTONI – Ingenuità del difensore che interviene in scivolata sull’azione personale di Memic che era scappato via in velocità e si involava verso la porta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Bosnia Italia 0-1 LIVE: inizia la ripresa Articoli correlati Atalanta Juve Coppa Italia 1-0 LIVE: inizia la ripresa!di Andrea BargioneAtalanta Juve Coppa Italia LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per i quarti di finale 2025/26... Bosnia Italia 0-0 LIVE: Inizia la finale del playoff!di Francesco AlipertaAppuntamento alle 20:45 al Bilino Polje di Zenica per Bosnia Italia, finale playoff per i Mondiali: seguila live con noi Tutto... Una selezione di notizie su Bosnia Italia Temi più discussi: Dall’ultima di Sacchi come ct al gol di Frattesi che illuse Spalletti: i precedenti di Bosnia-Italia; I destini incrociati di Italia e Bosnia: ricordate il 2014? Cosa faceva Dzeko e l'ultimo gol dell'Italia a un Mondiale; Bosnia-Italia nel catino di Zenica, ma lo stadio avrà una capienza ridotta: ecco perché; La prima Bosnia-Italia. Live Bosnia-Italia 0-1, finisce il primo tempo: la sblocca Kean, ma Bastoni si fa espellereRiflettori puntati su una sfida di vitale importanza in quel di Zenica, dove Bosnia e Italia si giocano l'accesso alla fase finale del Mondiale 2026. Gli Azzurri ci arrivano con ... ilmattino.it Bosnia-Italia: azzurri in vantaggio 1-0, Kean sblocca il risultato dopo 15 minuti. Al 41' cartellino rosso per BastoniSi gioca Bosnia-Italia per le qualificazioni ai Mondiali. Gli azzurri passano in vantaggio 1-0 grazie a un gol di Kean, che sblocca il risultato dopo 15 minuti. Al 35' occasione da gol per la Bosnia ... gazzettadiparma.it Politano soffre nei primi 45 minuti di Bosnia-Italia: nonostante il vantaggio, e complice l'espulsione rimediata da Bastoni, l'esterno del Napoli lascia il campo all'intervallo Dopo gli 83 minuti giocati con l'Irlanda del Nord, lo score di Politano contro la Bosnia si f - facebook.com facebook Bosnia-Italia, le formazioni ufficiali: Gattuso conferma l'undici vincente #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com