Psg-Arsenal le pagelle | Vitinha è il faro 7 Mosquera ingenuo su Kvara 5
Vitinha riceve un 7 come miglior valutazione, mentre Mosquera viene giudicato ingenuo con un 5 per aver commesso fallo su Kvara. Dembélé provoca il rigore su Kvaratskhelia e trasforma dal dischetto. Nuno Mendes non si distingue particolarmente, e Fabian Ruiz non lascia traccia significativa nel gioco.
Dembélé decisivo: imbocca Kvaratskhelia per il fallo da rigore e poi trasforma dagli undici metri. Nuno Mendes non è dirompente, Fabian Ruiz non incide. Prestazione notevole di Gabriel fino all'errore dal dischetto che determina il risultato, Raya dispensa fiducia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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