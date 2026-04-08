Psg-Liverpool le pagelle | Doué e Kvara devastanti 7,5 Szoboszlai senza idee 5

Nella sfida tra PSG e Liverpool, i giudizi sui giocatori evidenziano prestazioni contrastanti. Doué e Kvara si sono distinti per l'impatto offensivo, ricevendo un voto di 7,5, mentre Szoboszlai ha mostrato difficoltà nel trovare soluzioni, assegnandogli un 5. Vitinha si è distinto come regista preciso, mentre Dembelé ha deluso e Mac Allister è stato spesso coinvolto in falli.

Vitinha, regista preciso ed efficiente. Dembelé sotto tono. Mac Allister passa il tempo a far falli e a lamentarsi, Van Dijk è il simbolo di una squadra senza personalità e senza grinta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Psg-Liverpool, le pagelle: Doué e Kvara devastanti, 7,5. Szoboszlai senza idee, 5 LIVE Psg-Liverpool: Slot punta su Salah, Luis Enrique si affida a Douè"Manchester City e Paris Saint-Germain sono squadre piuttosto simili per qualità e per il tipo di gioco che vogliono esprimere. Leggi anche: Doué e Kvaratskhelia stendono il Liverpool: il Psg vince 2-0 Liverpool v Barnsley | Key Moments | Third Round | Emirates FA Cup 2025-26 Temi più discussi: PSG-Liverpool, probabili: parata di stelle, Kvara-Dembélé contro Szoboszlai-Wirtz; Psg, l'allenamento in vista del Liverpool: c'è Barcola; Pronostico Psg-Liverpool quote andata quarti finale Champions; Champions, Luis Enrique verso Psg-Liverpool: In gare così non ci sono favoriti. Psg-Liverpool 2-0, le pagelle dell'andata dei quarti di ChampionsAl Parco dei Principi, il Psg batte il Liverpool 2-0 con le reti di Doué e Kvaratskhelia. Un'altra grande prestazione della squadra di Luis Enrique che mette un piede in semifinale. L'MVP del match è ... sport.sky.it PSG-Liverpool 2-0, pagelle e tabellino: Douè la sblocca, Kvaratskhelia fa quello che vuole, Ekitike sbaglia tutto, Salah resta in panchina, Dembelè non brillaDoué la sblocca dopo pochi minuti, Kvaratskhelia raddoppia nella ripresa: il PSG vince 2-0 l'andata dei quarti di Champions League contro il Liverpool. Revocato un rigore per i francesi. goal.com Kum 6 hnuah a vawikhatna atan Liverpool hian UCL match-ah shot on target vawi khat pawh an nei lo nia. PSG lakah an che thei lo viau. Tin, season kal mekah, competition hrang hrang atangin away-ah a zawnin vawi 4 an tlawm ta. L 1-0 vs. Galatasaray - facebook.com facebook Magia di #Kvaratskhelia contro il #Liverpool: il Psg ipoteca la semifinale x.com