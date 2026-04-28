Nella sfida tra PSG e Bayern, Kvara riceve un 8 per la sua prestazione, mentre Olise si distingue con lo stesso voto, dimostrando grande energia in campo. Ruben Neves corre su tutto il terreno di gioco, mentre Dembelé segna due volte, avvicinandosi a un secondo premio personale in questa stagione. La partita si è conclusa con diverse valutazioni positive per i protagonisti principali delle due squadre.

Gioca a tutto campo Ruben Neves, Dembelé firma una doppietta da Pallone d'oro e mira al bis. Kimmich, moto perpetuo, vede tutto in anticipo e Kane segna, ma non si risparmia e aiuta i compagni.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Psg-Bayern, le pagelle: Kvara gara da applausi, 8. Incontenibile Olise, 8

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