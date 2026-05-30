PSG-Arsenal | l’analisi tattica della finale di Champions League

La finale di Champions League tra PSG e Arsenal si avvicina, attirando l’attenzione per la qualità dei calciatori e l’importanza della competizione.

L’angolo della partita. La finale di Champions League tra PSG e Arsenal si preannuncia come un confronto di assoluto prestigio, non solo per la qualità dei giocatori in campo ma anche per l’importanza della competizione. Una nota rilevante è la probabile assenza di Kylian Mbappé per il Paris Saint-Germain, a causa di un infortunio subito durante la semifinale. La sua mancanza potrebbe avere un impatto devastante sulle possibilità di finalizzazione della squadra di Luis Enrique, che dovrà trovare modalità alternative per attaccare gli avversari. La chiave tattica del match. L’assenza di Mbappé costringe il PSG a rivedere le proprie strategie offensive. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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PSG vs ARSENA: La Grande Finale! Analisi delle Semifinali di Champions League 2026

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