A dodici giorni dalla finale di Champions League contro l’Arsenal, il calciatore del PSG Ousmane Dembele ha riportato un infortunio al polpaccio. La squadra non ha ancora comunicato dettagli sulle sue condizioni o sui tempi di recupero, ma il giocatore si trova attualmente sotto osservazione medica. La notizia ha suscitato preoccupazione tra tifosi e addetti ai lavori, considerando l’importanza di Dembele nella rosa della squadra. La partita si avvicina e le prestazioni di Dembele potrebbero influenzare le scelte tecniche del club.

2026-05-18 17:01:00 Ecco quanto riportato poco fa: Ousmane Dembele è alle prese con un infortunio al polpaccio a soli 12 giorni dalla finale di Champions League del Paris Saint-Germain contro l’Arsenal. L’attuale detentore del Pallone d’Oro è uscito zoppicando dalla partita del PSG contro il Paris FC ieri sera dopo 27 minuti, suscitando preoccupazione tra i campioni d’Europa. L’allenatore del PSG Luis Enrique ha detto dopo la partita che era fiducioso che non fosse niente di grave e potesse essere solo stanchezza. Il comunicato odierno del club non è riuscito a offrire molta chiarezza, ma ha confermato che l’attaccante francese era in difficoltà. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - La stella del PSG Dembele soffre di infortunio prima della finale di Champions League con l’Arsenal

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