Il PSG ha vinto la Champions League battendo l’Arsenal ai rigori a Budapest. La partita si è conclusa con la squadra parigina che ha superato gli avversari dal dischetto, conquistando così la seconda coppa consecutiva.

Inter News 24 PSG Arsenal, i parigini superano i Gunners dal dischetto a Budapest e conquistano la seconda coppa consecutiva. Molto più difficile dello spettacolare 5-0 inflitto all’Inter l’anno scorso, ma il PSG vince la Champions League anche quest’anno! Alla Puskas Arena di Budapest, l’Arsenal di Arteta si arrende ai tiri di rigore dopo una partita combattutissima e bloccata tatticamente. Grande merito ad entrambi gli allenatori che hanno preparato il match guardando anche al millimetro: le due squadre si sono annullate a vicenda per gran parte del match. L’Arsenal è andato immediatamente in vantaggio con un tiro secco e potente di Havertz sul primo palo, ma poi è venuto fuori il Paris, scontrandosi però contro la difesa organizzata e rocciosa dei Gunners. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - PSG Arsenal, la squadra di Luis Henrique si ripete e vince la Champions League: i rigori premiano i parigini

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