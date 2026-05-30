Il PSG ha vinto la Champions League per il secondo anno consecutivo, battendo l’Arsenal ai rigori. La partita si è conclusa con un errore di Gabriel, che ha sparato alto sopra la traversa, consentendo al PSG di conquistare il titolo. La finale si è decisa ai calci di rigore dopo il pareggio nei tempi regolamentari. Questa vittoria rappresenta il secondo trionfo consecutivo per il club in questa competizione.

Un errore di Gabriel, che spara alto sopra la traversa, porta la seconda Champions League di fila nella bacheca del PSG. I parigini giocano male nel primo tempo: vince la strategia difensiva e tattica dell’Arsenal che riesce a imbrigliare il pressing avversario. La partita si mette subito bene per i Gunners, che passano in vantaggio con un gol di Havertz dopo pochi minuti. Il tedesco è bravo a scappare via alla difesa avversaria e gonfiare la rete. Sembra essere la grande serata di Arteta, ma nel secondo tempo la musica cambia. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Champions League, il PSG è campione d’Europa! Battuto l’Arsenal dopo i rigori

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