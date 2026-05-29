La finale di Champions tra PSG e Arsenal si svolgerà alle 18, riservata al mercato asiatico, e sarà trasmessa esclusivamente su Sky e NOW. La partita non sarà visibile in chiaro su canali tradizionali. La trasmissione in chiaro su TV8 alle 21 non riguarda questa finale, che si presenta come uno degli eventi più discussi nel calcio europeo degli ultimi tempi.

Finale Champions alle 18 per il mercato asiatico: PSG-Arsenal in esclusiva su Sky e NOW. Su TV8 alle 21 Il calcio europeo si appresta a vivere uno dei suoi passaggi più controversi, segnando una frattura netta con una tradizione che sembrava scolpita nella pietra. Sabato 30 maggio, la cornice dello stadio Puskás di Budapest ospiterà l'atto conclusivo della Champions League 2026 tra Paris Saint-Germain e Arsenal, ma l’attenzione dei media e degli appassionati è già rivolta a ciò che accadrà lontano dal rettangolo verde. Per la prima volta dopo decenni, la finale non sarà soltanto una sfida tra giganti del continente, ma il simbolo di un cambiamento strutturale che coinvolge gli orari di fruizione e le modalità di accesso televisivo, scatenando discussioni tra i tifosi in attesa del fischio d'inizio. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - PSG-Arsenal, la finale Champions sarà solo su Sky: ore 18 e niente diretta in chiaro

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PSG vs ARSENAL en Finale de Ligue des Champions : Les Marseillais réagissent !

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