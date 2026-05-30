Nella finale di Champions League 2026, l’Arsenal è passato in vantaggio al 31° minuto con un gol di Havertz. La partita si svolge a Budapest tra Paris Saint Germain e Arsenal.

Budapest, 30 maggio 2026 – P aris Saint Germain e Arsenal si affrontano nella finale di Champions League 2026. Calcio d’inizio alle 18 nello stadio di Budapest. Una partita ricca di motivazioni. I parigini sono alla seconda finale consecutiva dopo quella (dominata e vinta 5-0 ) contro l’Inter l’anno scorso a Monaco di Baviera e vorrebbero riconfermarsi per entrare così nella stretta cerchia di club che hanno sollevato la coppa dalle grandi orecchie per due anni consecutivi. Gli inglese, guidati da Arteta alla vittoria della Premier League, non si sono mai aggiudicati una Coppa dei Campioni e vorrebbero mettere le mani sul trofeo sfatando l’immagine di “eterna incompiuta”. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Psg-Arsenal, la finale di Champions League in diretta: 0-1, Havertz porta i Gunners in vantaggio

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PSG X ARSENAL - CHAMPIONS LEAGUE 2026 AO VIVO - FINAL DA CHAMPIONS (PRÉ JOGO)

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