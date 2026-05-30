Champions League a Budapest la finale tra Psg e Arsenal | i francesi per il bis i Gunners per una storica prima volta | La diretta

A disposizione: Chevalier, Marin, Lucas Beraldo, Zabarnyi, Gonçalo Ramos, Kang-in Lee, L.Hernández, Mayulu, Dro Fernández, Barcola, Zaïre-Emery, Mbaye. ARSENAL (4-2-3-1): Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapié; Rice, Lewis-Kelly; Ødegaard, Saka, Trossard; Havertz. Allenatore: Mikel Arteta.A disposizione: Kepa, Gabriel Jesus, Eze, Martinelli, J.Timber, Gyökeres, Nørgaard, Madueke, Merino, Calafiori, Zubimendi, Dowman Champions League, a Budapest si gioca la finale in un orario inedito: il Psg di Kvara per il bis, l’Arsenal per la sua prima volta Champions League, a Budapest si gioca la finale in un orario inedito: il Psg di Kvara per il... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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