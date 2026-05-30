Champions League a Budapest la finale tra Psg e Arsenal | i francesi per il bis i Gunners per una storica prima volta | La diretta
A Budapest si svolge la finale di Champions League tra il PSG e l'Arsenal. I francesi cercano il secondo titolo consecutivo, mentre i Gunners puntano a conquistare il primo trofeo nella competizione. La partita si gioca in un impianto con una grande affluenza di pubblico. La finale si disputa in un clima di grande attesa, con entrambe le squadre pronte a scendere in campo per la vittoria.
A disposizione: Chevalier, Marin, Lucas Beraldo, Zabarnyi, Gonçalo Ramos, Kang-in Lee, L.Hernández, Mayulu, Dro Fernández, Barcola, Zaïre-Emery, Mbaye. ARSENAL (4-2-3-1): Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapié; Rice, Lewis-Kelly; Ødegaard, Saka, Trossard; Havertz. Allenatore: Mikel Arteta.A disposizione: Kepa, Gabriel Jesus, Eze, Martinelli, J.Timber, Gyökeres, Nørgaard, Madueke, Merino, Calafiori, Zubimendi, Dowman Champions League, a Budapest si gioca la finale in un orario inedito: il Psg di Kvara per il bis, l’Arsenal per la sua prima volta Champions League, a Budapest si gioca la finale in un orario inedito: il Psg di Kvara per il... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Champions League Final 2026 | Arsenal Fans We are the Champions! | 6 hours to kickoff
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Siamo entrati nella Puskás Arena di Budapest, dove si giocherà la finale di Champions League tra PSG e Arsenal, in programma alle 18 di oggi, 30 maggio. Questa partita segna una novità assoluta: per la prima volta l'atto conclusivo del torneo si gioca nel tar facebook
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