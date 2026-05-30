Durante la partita tra Psg e Arsenal sono stati raggiunti diversi record, tra cui la presenza di gol nelle finali, che non si verificava dal 2018, e l’assegnazione di un rigore, evento che non accadeva in una finale dal 2016. Inoltre, questa è stata la prima finale con tempi supplementari dal 2016. L’ultima volta che si erano verificati entrambi questi eventi risaliva alla finale tra Real Madrid e Liverpool del 26 maggio 2018. Da allora, sette edizioni si sono succedute senza che si verificassero tali circostanze.

L'ultima volta era il 26 maggio 2018, Real Madrid-Liverpool. Da quella finale a oggi, Psg-Arsenal, sono passate sette edizioni e l'incantesimo si è interrotto. Stiamo parlando dell'incapacità di entrambe le finaliste di segnare un gol nell'ultimo atto di Champions League. Incapacità (o fatalità) interrotta da Havertz e Dembelé che, segnando un gol per parte, hanno interrotto la striscia negativa e costretto il match ai tempi supplementari. Le ultime edizioni della finale di Champions 202425 31 maggio 2025. Paris-Inter 5-0 202324 1 giugno 2024. B. Dortmund-Real Madrid 0-2 202223 10 giugno 2023. Man City-Inter 1-0 202122 28 maggio 2022. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Psg-Arsenal, curiosità: finaliste in gol (non succedeva dal 2018), supplementari (prima volta dal 2016) e rigore assegnato. I primati

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INVASIONE DI CAMPO, 7 MAGGIO - PSG-ARSENAL è LA FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE

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