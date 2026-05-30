Psg-Arsenal | dove vederla gratis in tv e streaming orario e formazioni ufficiali della finale di Champions League

La finale di Champions League tra Psg e Arsenal si disputa questa sera alla Puskas Arena di Budapest. La partita, trasmessa gratuitamente in diretta tv e streaming, inizia alle ore 21. Le formazioni ufficiali sono state annunciate, con le squadre pronte a dare battaglia per conquistare il trofeo. La partita rappresenta un momento storico per entrambe, con i club che cercano di ottenere il massimo risultato.

Per Psg e Arsenal quello di stasera è un appuntamento con la storia. La sfida della Puskas Arena di Budapest, oltre a mettere in palio la massima competizione europea potrebbe segnare la storia dei due club dato che un eventuale successo garantirebbe, a entrambe, primati mai raggiunti: da un lato il Psg bisserebbe il successo della scorsa stagione, dall'altro l'Arsenal troverebbe la prima Champions della sua storia a vent'anni dalla sconfitta in finale con il Barcellone. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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