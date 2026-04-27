La semifinale di Champions League tra Paris Saint Germain e Bayern Monaco si svolgerà questa sera, con orario e dettagli di visione disponibili sia in diretta televisiva che in streaming. Le formazioni ufficiali sono state annunciate, e l'incontro promette di essere uno dei più attesi della stagione, considerando le due squadre tra le più competitive in campo internazionale. Gli appassionati potranno seguire la partita attraverso i canali dedicati e le piattaforme online autorizzate.

Una finale anticipata, Paris Saint Germain-Bayern Monaco è il meglio del meglio in questo momento. Nessuna partita al mondo in questa fase può essere più entusiasmante e incerta della semifinale di Champions League che andrà in scena tra i parigini di Luis Enrique e i bavaresi di Kompany. L'andata al Parco dei Principi, il ritorno tra una settimana a Monaco di Baviera. Il Bayern ha vinto 6-4 il doppio confronto col Real Madrid, in una delle doppie sfide più belle dell'ultimo decennio della competizione, trascinato da Olise, Luis Diaz e Kane. Il Psg invece ha travolto il Liverpool, sia all'andata che al ritorno, confermando di essere ancora la squadra da battere.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Psg-Bayern Monaco: dove vederla (tv e streaming), formazioni ufficiali e orario della semifinale di Champions

Notizie correlate

Psg-Bayern Monaco, oggi la semifinale di Champions League: orario, probabili formazioni e dove vederlaPsg-Bayern Monaco si gioca oggi, martedì 28 aprile 2026 al Parco dei Principi: in palio la semifinale d’andata della Champions League.

Champions oggi in TV, dove vedere PSG-Bayern Monaco: orario, formazioni e diretta streamingPSG-Bayern Monaco è l'andata della semifinale di Champions, la partita si gioca oggi alle 21.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Champions, oggi semifinale Psg-Bayern: orario, probabili formazioni e dove vederla; PSG-Bayern Monaco: dove vedere la partita, probabili formazioni e quote; Dove vedere in tv Psg-Bayern Monaco, semifinale di Champions League; Dove vedere PSG-Bayern Monaco in tv e streaming: canale, orario, formazioni.

Champions oggi in TV, dove vedere PSG-Bayern Monaco: orario, formazioni ufficiali e diretta streamingPSG-Bayern Monaco è l’andata della semifinale di Champions, la partita si gioca oggi alle 21. Diretta tv e in streaming sui canali di Sky e su NOW. Le ultime news sulle formazioni di Luis Enrique e ... fanpage.it

Psg-Bayern Monaco, dove vedere la semifinale di Champions League in tv e streamingLeggi su Sky Sport l'articolo Psg-Bayern Monaco, dove vedere la semifinale di Champions League in tv e streaming ... sport.sky.it

Champions League, Psg-Bayern Monaco alle 21: le formazioni ufficiali - facebook.com facebook

#UCL | PSG-Bayern Monaco: il vostro pronostico per la semifinale d'andata x.com