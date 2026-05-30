Oggi si disputa la finale di Champions League tra Psg e Arsenal a Budapest. La partita si gioca nel pomeriggio e sarà visibile in chiaro su alcune emittenti televisive. Le formazioni probabili includono giocatori chiave di entrambe le squadre, con i tecnici responsabili delle scelte tattiche. La sfida mette di fronte due squadre con approcci diversi, guidate rispettivamente da allenatori di nazionalità spagnola. La partita conclude la competizione europea di questa stagione.

Home > Calcio > Oggi sabato 30 maggio 2026 è il giorno della finale di Champions League Psg-Arsenal a Budapest. Una sfida inedita che mette di fronte due filosofie di gioco, con gli spagnoli Luis Enrique e Mikel Arteta a guidare le rispettive squadre dalla panchina. La compagine inglese, dominatrice della Premier League, va a caccia del suo primo successo nella massima competizione europea mentre i francesi puntano a realizzare una storica doppietta. Sarà una sfida tra due squadre dallo stile di gioco totalmente diverso. Da una parte c’è... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Champions League 2026, oggi la finale Psg-Arsenal: orario, probabili formazioni e dove vederla in chiaro

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