Champions League la finale tra Paris Saint-Germain e Arsenal si deciderà ai supplementari | al gol di Havertz risponde il rigore di Dembélé

La finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Arsenal si deciderà ai supplementari. Dopo i novanta minuti, il punteggio è rimasto in parità. Havertz ha segnato il primo gol, mentre Dembélé ha pareggiato con un rigore. La partita si protrarrà oltre i tempi regolamentari per determinare la vincitrice.

Non sono bastati i novanta minuti per stabilire chi tra Paris Saint-Germain e Arsenal solleverà la Champions League alla Puskas Arena di Budapest. Il gol iniziale di Havertz, bravo a trafiggere Safonov dopo un rimpallo a centrocampo, aveva illuso i Gunners di portare a casa la finale. La squadra di Arteta ha cercato di rallentare i ritmi per disinnescare i movimenti di continui dei giocatori del Paris Saint-Germain. I francesi sono stati pazienti e, nonostante dominio territoriale abbastanza sterile, è riuscito a sfondare il castello difensivo inglese e conquistarsi un calcio di rigore, eseguito perfettamente da Dembele. Due squadre, due modi diversi di interpretare la partita: i tempi supplementari sono da vivere con il fiato sospeso. 🔗 Leggi su Open.online

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