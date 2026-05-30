Psg-Arsenal 5-4 dcr | gol e highlights finale Champions League
Nella finale di Champions League tra Psg e Arsenal, la partita si è conclusa ai rigori dopo un pareggio 4-4 nei tempi regolamentari e supplementari. Havertz ha segnato il primo gol per gli avversari al 6’, mentre Dembelé ha pareggiato su rigore al 65’ dopo un fallo di Mosquera su Kvaratskhelia. La vittoria del Psg è arrivata con un errore dal dischetto di Gabriel, che ha consegnato il trofeo ai parigini.
Gli highlights della finale di Champions League tra Psg e Arsenal: i Gunners vanno in vantaggio al 6' con Havertz, al 65' Dembelé pareggia su rigore (fallo di Mosquera su Kvaratskhelia), poi i supplementari senza gol e la vittoria dei parigini ai rigori (decisivo l'errore di Gabriel). 🔗 Leggi su Gazzetta.it
PSG-Arsenal: gol e highlights | Champions League
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