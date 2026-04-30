Champions League Atletico Madrid-Arsenal 1-1 | gol e highlights

Allo stadio Metropolitano, Atletico Madrid e Arsenal hanno pareggiato 1-1 nell'andata della semifinale di Champions League. Dopo il match tra Psg e Bayern Monaco, che ha visto un punteggio di 5-4, questa sfida si è concentrata più sulla tattica che sui gol, con entrambe le squadre che hanno mantenuto il risultato in bilico. La partita ha avuto momenti di tensione e alcuni episodi decisivi, ma nessuna rete è stata cancellata o rivista.

Dopo lo spettacolare 5-4 del Parco dei Principi tra Psg e Bayern, Atletico e Arsenal prediligono la lotta ai gol e al Metropolitano finisce 1-1 nell’andata della seconda semifinale di Champions League. I Gunners passano in vantaggio con la rete dal dischetto di Gyokeres, ma subiscono il pareggio di Julian Alvarez, altrettanto perfetto dagli undici metri. Diverse polemiche per il penalty concesso all’Arsenal e per un intervento del Var su un presunto intervento falloso di Hancko nell’area dei Colchoneros. Guarda gli highlights.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Champions League, Atletico Madrid-Arsenal 1-1: gol e highlights Atletico Madrid-Arsenal: gol e highlights | Champions League Notizie correlate Atletico Madrid-Arsenal: commenti, aggiornamenti, gol e statistiche della semifinale di Champions League2026-04-29 20:30:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: L’Arsenal dovrà... Atletico Madrid-Arsenal (Champions League, 29-04-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Pochi gol al Metropolitano?La seconda semifinale di Champions League metterà di fronte l’Atletico Madrid e l’Arsenal, due squadre che non hanno mai trionfato in questa... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Champions League, Atletico Madrid-Arsenal 1-1: serata di rigori, Julian Alvarez risponde a Gyokeres; Le partite di oggi: Simeone e Arteta guidano Atletico Madrid e Arsenal verso la finale; Atleti - Arsenal 1-1: a Madrid prevale l'equilibrio; Atletico Madrid-Arsenal: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv. Video Atletico Madrid Arsenal (1-1) | Gol e highlights: Alvarez risponde a Gyokeres! (Champions League)Video Atletico Madrid Arsenal gol e highlights: tutte le reti e le occasioni migliori del match di Champions League di oggi 29 aprile ... ilsussidiario.net Atletico Madrid-Arsenal 1-1: Alvarez risponde a Gyokeres LIVELa squadra di Simeone arriva alla sfida dopo aver battuto il Barcellona nei quarti, mentre i Gunners hanno superato lo Sporting Lisbona. Aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it A Madrid l'andata della semifinale di Champions League tra l'Atletico Madrid e l'Arsenal finisce 1-1. Partita ricca di emozioni ed occasioni ma a decidere il risultato sono due rigori. Sono gli inglesi a passare in vantaggio grazie a Gyokeres che in chiusura del - facebook.com facebook Atletico Madrid-Arsenal, diretta: segui la semifinale di Champions League LIVE x.com