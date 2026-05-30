LIVE Alle 18 finale Champions Psg-Arsenal | francesi a caccia del bis

Alle 18 si gioca la finale di Champions League tra Psg e Arsenal. È un orario insolito per la partita decisiva, con i francesi che cercano di difendere il titolo vinto nella scorsa edizione. L'ultima squadra a vincere due volte consecutive è stata il Real Madrid, che ha conquistato tre titoli di fila tra il 2016 e il 2018. La partita si svolge in un orario inedito rispetto alle finali precedenti.

Scontri nella notte a Budapest tra tifosi del Psg e dell'Arsena. Secondo un comunicato della polizia, gli incidenti sono avvenuti nelle prime ore di sabato mattina. Sui social media sono emersi filmati che mostrano circa 30 tifosi di ciascuna squadra che si azzuffano e accendono fumogeni. "Diversi tifosi si sono scontrati il??30 maggio 2026, intorno alle 00:20, nel settimo distretto di Budapest, in via Kiraly - si legge nel comunicato della polizia - Il Dipartimento di Polizia del settimo distretto di Brfk ha avviato un procedimento contro ignoti per il reato di violenza di gruppo, nell'ambito del quale sono in corso anche le analisi delle registrazioni delle telecamere di sorveglianza". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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PSG vs Arsenal UCL Final Prediction

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Che schifo !!! Appena visto che la finale di Champions League PSG-Arsenal è alle 18:00 e su TV8 in chiaro è prevista in differita alle 21:00 .Nemmeno più la finale trasmettono in diretta in chiaro , spero che tutte le #PayTV falliscano male #SkyMerda rovina del x.com

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