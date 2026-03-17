PSG e Arsenal ai quarti di Champions fuori Chelsea e Bayer | 8 gol per i francesi tra andata e ritorno

Il PSG ha raggiunto i quarti di finale di Champions League con una vittoria complessiva di 8-2 contro il Chelsea, dopo aver giocato le due sfide di andata e ritorno. L'Arsenal si è qualificato eliminando le altre squadre, mentre il Chelsea e il Bayer sono stati eliminati dalla competizione. La fase a eliminazione diretta prosegue con le otto squadre rimaste.

Il PSG a valanga si prende i quarti di Champions battendo complessivamente 8-2 il Chelsea dopo le sfide di andata e ritorno. Supera il turno anche l'Arsenal che elimina il Bayer Leverkusen. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Bayer Leverkusen-Arsenal, andata ottavi Champions League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Leggi anche: Juventus ai playoff di Champions: andata fuori casa, ritorno allo Stadium Aggiornamenti e contenuti dedicati a PSG e Arsenal ai quarti di Champions... Temi più discussi: Chi va ai quarti e chi vincerà la Champions League 2025-2026 secondo le previsioni di Opta; Valverde show, il Real Madrid dà una lezione al City: 3-0. Anche Psg e Bodø vicino ai quarti; Champions League: Havertz salva l'Arsenal, Psg show con il Chelsea, tassa Bodo anche per lo Sporting; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale. Champions: Arsenal, Psg e Real volano ai quartiArsenal, Paris Saint Germain e Real Madrid accedono senza sforzo ai quarti di finale di Champions League, eliminando agli ottavi rispettivamente Bayer Leverkusen, Chelsea e Manchester City. (ANSA) ... ansa.it PSG e Arsenal ai quarti di Champions, fuori Chelsea e Bayer: 8 gol per i francesi tra andata e ritornoIl PSG a valanga si prende i quarti di Champions battendo complessivamente 8-2 il Chelsea dopo le sfide di andata e ritorno. Supera il turno anche l’Arsenal che elimina il Bayer Leverkusen. Il modo ... fanpage.it Lo Sporting Lisbona ribalta il Bodo Glimt ai supplementari: 5-0 e quarti conquistati. Ora attende la vincente di Arsenal-Bayer Leverkusen x.com Diretta Champions: City-Real, Chelsea-Psg e Arsenal-Bayer in tempo reale, i primi verdetti - facebook.com facebook