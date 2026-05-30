PSG-Arsenal 1-1 | Dembelè risponde ad Havertz si va ai rigori

La partita tra PSG e Arsenal si è conclusa con un punteggio di 1-1, portando la sfida ai calci di rigore. Nel primo tempo, il gol è stato segnato da un giocatore dell'Arsenal, mentre nella ripresa, il PSG ha pareggiato con un altro giocatore. Alla fine, la qualificazione sarà decisa attraverso i tiri dal dischetto. La sfida si è giocata in una fase a eliminazione diretta di un torneo continentale.

20:45: SI VA AI RIGORI! La vincitrice della Champions League sarà decisa ai rigori. PSG e Arsenal chiudono sul punteggio di 1-1: Havertz nel primo tempo, poi Dembelè dal dischetto nella seconda frazione. Dopo 120 minuti di equilibrio totale, è tempo della lotteria. 20:02: 1-1 AI REGOLAMENTARI! 90 minuti non sono bastati per decretare un vincitore in questa finale di Champions League. PSG e Arsenal vanno ai supplementari. 19.35: IL PSG LA PAREGGIA! Il Paris Saint-Germain rientra in partita nel momento più delicato. Dopo il vantaggio iniziale dell’Arsenal firmato da Kai Havertz, i francesi conquistano un calcio di rigore e affidano il pallone a Ousmane Dembélé. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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Champions League, Finale PSG-Arsenal 1-1 al 90°: Dembelé risponde a Havertz, Supplementari

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Dembélé (uscito anche per infortunio nel finale) risponde a Havertz: PSG e Arsenal si giocheranno la Champions League ai tempi supplementari. Non accadeva dalla finale del 2015/16 tra Real Madrid e Atlético: a San Siro trionfarono i Blancos ai rigori C x.com

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