Il Psg ha eliminato l'Arsenal ai rigori dopo aver pareggiato 1-1 nei tempi regolamentari. La squadra francese ha vinto 4-3 ai calci di rigore, eliminando la squadra inglese dalla competizione. Kvaratskhelia ha ricevuto il voto più alto, mentre Marquinhos è stato riconosciuto come leader in campo. Havertz ha deluso le aspettative, secondo le valutazioni post-partita.

Il Psg spegne il sogno dell'Arsenal di vincere la prima Champions League della sua storia e trionfa ai calci di rigori. I campioni d'Europa sono ancora i parigini, per il secondo anno consecutivo la squadra di Luis Enrique si prende la Champions. L'anno scorso aveva travolto l'Inter, quest'anno ha dovuto faticare contro i neo campioni d'Inghilterra, imponendosi 4-3 ai calci di rigore dopo l'1-1 dei tempi regolamentari. La gara si mette subito bene per i Gunners che passano in vantaggio dopo 6 minuti con Havertz. Il tedesco illude Arteta ma da quel momento le occasioni sono tutt'altro che numerose. L'Arsenal va al riposo in vantaggio ma nella ripresa Kvara trova l'episodio che dà una svolta alla partita, procurandosi il calcio di rigore trasformato poi da Dembelé. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Psg-Arsenal 1-1 (4-3 dcr), le pagelle: Kvaratskhelia (7) imprendibile, Marquinhos (6,5) leader, Havertz illude Arteta

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