Psg-Bayern Monaco 5-4 le pagelle | Kvaratskhelia 8,5 straripante Olise 7,5 imprendibile Dembelé 8 altra doppietta Luis Diaz 8 gol da urlo Joao Neves 8

Nel match di semifinale di Champions League tra PSG e Bayern Monaco, le due squadre hanno dato vita a una partita ricca di emozioni e goal, terminata con un punteggio di 5-4 a favore dei parigini. Tra i protagonisti, spiccano le prestazioni di Kvaratskhelia, con un voto di 8,5, Olise, con 7,5, Dembelé, autore di una doppietta, e Luis Diaz, che ha segnato un gol da urlo. Joao Neves ha ricevuto un voto di 8.

Una delle partite più spettacolari della storia della Champions League. Psg e Bayern Monaco danno spettacolo al Parco dei Principi nella semifinale d'andata. Vincono i parigini 5-4 ma succede veramente di tutto senza un attimo di tregua. Il vantaggio di Kane su rigore dopo 15 minuti, il pareggio di uno straripante Kvaratskhelia. Poi la squadra di Luis Enrique prende terreno e va in vantaggio con Joao Neves ma i bavaresi restano perfettamente in partita e pareggiano con un gol da fenomeno di Olise. Perfetto equilibrio, spezzato dal rigore assegnato al Psg e trasformato da Dembelé che manda i suoi in vantaggio all'intervallo. Nella...🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Psg-Bayern Monaco 5-4, le pagelle: Kvaratskhelia (8,5) straripante, Olise (7,5) imprendibile, Dembelé (8) altra doppietta, Luis Diaz (8) gol da urlo, Joao Neves (8) Notizie correlate Leggi anche: Psg-Bayern Monaco 5-4, le pagelle: Kvaratskhelia (8,5) straripante, Olise (7,5) imprendibile, Dembelé (8) altra doppietta, Luis Diaz (7,5) gol da urlo, Joao Neves (8) Pagelle Real Madrid Bayern Monaco: Neuer mostruoso, Olise-Luis Diaz dipingono e Kane rifinisce. Mbappé illude VOTICalciomercato Barcellona, Bastoni si allontana? I Blaugrana pronti a cambiare obiettivo, pur rimanendo in Serie A! Mercato Manchester United, occhio... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: PSG-Bayern Monaco: dove vedere la partita, probabili formazioni e quote; Champions League, PSG-Bayern Monaco: semifinale stellare; Champions oggi in TV, dove vedere PSG-Bayern Monaco: orario, formazioni ufficiali e diretta streaming; PSG-Bayern Monaco pronostico e quote, la chicca dell'esperto. PSG-Bayern è un altro sport rispetto alla Serie A, Luis Enrique vince 5-4: si decide tutto a MonacoIl PSG batte 5-4 il Bayern Monaco nella semifinale di andata della Champions League 2025-2026: show di Kvara e Dembelé, i bavaresi non mollano e tengono ... fanpage.it Psg-Bayern Monaco, il risultato in diretta LIVEIl Bayern Monaco ha vinto ciascuna delle ultime cinque partite contro il PSG in Champions League, inclusa la pià recente in questa stagione (2-1 lo scorso novembre); tuttavia, questa è già la più lung ... sport.sky.it Il PSG batte 5-4 il Bayern Monaco nella semifinale di andata della Champions League 2025-2026: show di Kvara e Dembelé, i bavaresi non mollano e tengono aperta la qualificazione alla finale. Si decide tutto a Monaco di Baviera - facebook.com facebook 5 - PSG-Bayern Monaco è la prima semifinale di UEFA #ChampionsLeague in cui sono stati segnati cinque gol nel primo tempo. Show. x.com