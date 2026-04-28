Psg-Bayern Monaco 5-4 le pagelle | Kvaratskhelia 8,5 straripante Olise 7,5 imprendibile Dembelé 8 altra doppietta Luis Diaz 7,5 gol da urlo Joao Neves 8

Una delle partite più spettacolari della storia della Champions League si è giocata al Parco dei Principi, dove il PSG ha affrontato il Bayern Monaco nella semifinale d'andata. La sfida si è conclusa con un punteggio di 5-4, regalando momenti di grande emozione e numerosi gol. Tra i protagonisti, Kvaratskhelia ha ricevuto un punteggio di 8,5 per la sua prestazione, mentre Dembelé ha segnato una doppietta. La partita ha visto anche le reti di Luis Diaz e le ottime performance di Olise e Joao Neves.

Una delle partite più spettacolari della storia della Champions League. Psg e Bayern Monaco danno spettacolo al Parco dei Principi nella semifinale d'andata. Vincono i parigini 5-4 ma succede veramente di tutto senza un attimo di tregua. Il vantaggio di Kane su rigore dopo 15 minuti, il pareggio di uno straripante Kvaratskhelia. Poi la squadra di Luis Enrique prende terreno e va in vantaggio con Joao Neves ma i bavaresi restano perfettamente in partita e pareggiano con un gol da fenomeno di Olise. Perfetto equilibrio, spezzato dal rigore assegnato al Psg e trasformato da Dembelé che manda i suoi in vantaggio all'intervallo. Nella...🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Psg-Bayern Monaco 5-4, le pagelle: Kvaratskhelia (8,5) straripante, Olise (7,5) imprendibile, Dembelé (8) altra doppietta, Luis Diaz (7,5) gol da urlo, Joao Neves (8) Notizie correlate Pagelle Real Madrid Bayern Monaco: Neuer mostruoso, Olise-Luis Diaz dipingono e Kane rifinisce. Mbappé illude VOTICalciomercato Barcellona, Bastoni si allontana? I Blaugrana pronti a cambiare obiettivo, pur rimanendo in Serie A! Mercato Manchester United, occhio... Leggi anche: Bayern Monaco, impatto clamoroso di Luis Diaz: numeri da urlo del colombiano alla sua prima stagione in Germania. Cosa ha fatto!? Altri aggiornamenti Temi più discussi: Champions League, PSG-Bayern Monaco: semifinale stellare; PSG-Bayern Monaco: dove vedere la partita, probabili formazioni e quote; Champions oggi in TV, dove vedere PSG-Bayern Monaco: orario, formazioni ufficiali e diretta streaming; PSG-Bayern Monaco pronostico e quote, la chicca dell'esperto. PSG-Bayern è un altro sport rispetto alla Serie A, Luis Enrique vince 5-4: si decide tutto a MonacoIl PSG batte 5-4 il Bayern Monaco nella semifinale di andata della Champions League 2025-2026: show di Kvara e Dembelé, i bavaresi non mollano e tengono ... fanpage.it Psg-Bayern Monaco, il risultato in diretta LIVEIl Bayern Monaco ha vinto ciascuna delle ultime cinque partite contro il PSG in Champions League, inclusa la pià recente in questa stagione (2-1 lo scorso novembre); tuttavia, questa è già la più lung ... sport.sky.it Ok, ci aspettavamo una partita a ritmi altissimi, ma non fino a questo punto. PSG-Bayern Monaco è stata davvero una gemma per gli occhi. Una di quelle partite che vorresti non finisse mai. In cui 90 minuti sembrano volare e in cui chi vince non è nemmeno co - facebook.com facebook 5 - PSG-Bayern Monaco è la prima semifinale di UEFA #ChampionsLeague in cui sono stati segnati cinque gol nel primo tempo. Show. x.com