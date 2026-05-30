Il Paris Saint-Germain ha eliminato l'Arsenal ai rigori dopo un pareggio 1-1 nei tempi regolamentari, con il punteggio complessivo di 4-3 ai rigori. Kvaratskhelia è stato valutato 7 per la sua prestazione, considerato imprendibile, mentre Marquinhos ha ricevuto 6,5 come leader in campo. Havertz, con lo stesso voto, ha creato false speranze per l'Arsenal, ma alla fine il PSG ha proseguito il suo cammino in Champions League.

Il Psg spegne il sogno dell'Arsenal di vincere la prima Champions League della sua storia e trionfa ai calci di rigori. I campioni d'Europa sono ancora i parigini, per il secondo anno consecutivo la squadra di Luis Enrique si prende la Champions. L'anno scorso aveva travolto l'Inter, quest'anno ha dovuto faticare contro i neo campioni d'Inghilterra, imponendosi 4-3 ai calci di rigore dopo l'1-1 dei tempi regolamentari. La gara si mette subito bene per i Gunners che passano in vantaggio dopo 6 minuti con Havertz. Il tedesco illude Arteta ma da quel momento le occasioni sono tutt'altro che numerose. L'Arsenal va al riposo in vantaggio ma nella ripresa Kvara trova l'episodio che dà una svolta alla partita, procurandosi il calcio di rigore trasformato poi da Dembelé. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Psg-Arsenal 1-1 (4-3 dcr), le pagelle: Kvaratskhelia (7) imprendibile, Marquinhos (6,5) leader, Havertz (6,5) illude Arteta

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Psg-Arsenal 1-1 (4-3 dcr), le pagelle: Kvaratskhelia (7) imprendibile, Marquinhos (6,5) leader, Havertz illude ArtetaIl Psg ha eliminato l'Arsenal ai rigori dopo aver pareggiato 1-1 nei tempi regolamentari.

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Non sono un fan dell'Arsenal, ma sento il bisogno di ricordarti che sei una delle, se non la migliore, squadre difensive nel calcio mondiale. Il PSG può subire gol (Bayern) e non è molto bravo a gestire le palle da fermo, cosa in cui tu sei assolutamente brillante. reddit

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