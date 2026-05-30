PSG-Arsenal 0-1 | gol di Havertz i Gunners avanti nella finale di Champions

Il Paris Saint-Germain ha pareggiato contro l’Arsenal nella finale di Champions League grazie a un calcio di rigore conquistato nel momento più difficile. Dopo il gol iniziale di Kai Havertz per i Gunners, i francesi sono riusciti a ottenere il penalty e hanno affidato la battuta a Ousmane Dembélé. La partita si è riaperta con il punteggio di 1-1.

19.35: IL PSG LA PAREGGIA! Il Paris Saint-Germain rientra in partita nel momento più delicato. Dopo il vantaggio iniziale dell’Arsenal firmato da Kai Havertz, i francesi conquistano un calcio di rigore e affidano il pallone a Ousmane Dembélé. L’attaccante del PSG non sbaglia. Dal dischetto Dembélé batte il portiere e riporta la finale in equilibrio. 18.10 ARSENAL IN VANTAGGIO! L’Arsenal mette subito la finale sui binari migliori. A Budapest, contro il Paris Saint-Germain, la squadra di Mikel Arteta passa in vantaggio dopo pochi minuti grazie a Kai Havertz, freddo nel trasformare in gol l’occasione che cambia l’inizio della partita. Foto: X... 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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Arsenal vs Psg KAI HAVERTZ UNBELIEVABLE

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