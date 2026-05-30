GUARDA il colpo dell’Arsenal per primo! Lo straordinario Havertz regala ai Gunners il vantaggio nella finale di Champions League

2026-05-30 18:16:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Kai Havertz ha giustificato la sua scelta con un gol in apertura contro il PSG mentre l’Arsenal ha preso il comando della finale di Champions League a Budapest. L’attaccante tedesco è stato scelto da Mikel Arteta davanti a Viktor Gyokeres e ha segnato la prima occasione della finale dopo soli sei minuti. Una palla vagante si è rotta per l’ex Chelsea, largo sulla sinistra e lui è andato in porta. Aveva Bukayo Saka come supporto, ma lui stesso è andato in porta da posizione angolata e si è schiantato contro il tetto della rete. Havertz ha segnato il gol della vittoria per il Chelsea nel 2021 quando ha battuto il Manchester City. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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