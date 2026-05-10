Giro d’Italia | Magnier vince in volata la terza tappa Milan beffato al fotofinish Silva resta in rosa

Nella terza tappa del Giro d'Italia, un velocista ha dominato in volata, aggiudicandosi la frazione di 175 km che collegava Plovdiv a Sofia. La corsa si è conclusa con un arrivo al fotofinish, lasciando Milan, uno dei favoriti, fuori dal podio. La maglia rosa è rimasta sulle spalle del corridore che aveva già vinto la tappa precedente, mantenendo la leadership in classifica generale.

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SOFIA – Paul Magnier concede il bis e vince la terza tappa del Giro d’Italia, la frazione pianeggiante di 175 km da Plovdiv a Sofia, l’ultima in Bulgaria prima del trasferimento in Italia. Lo sprinter francese della Soudal Quick-Step ha battuto al fotofinish Jonathan Milan (Lidl-Trek) e e l’olandese Dylan Groenewegen (Unibet Rose Rockets). Nella top ten anche Matteo Malucelli (XDS Astana Tem), quinto, Davide Ballerini (XDS Astana Team), ottavo, ed Enrico Zanoncello (Bardiani CSF 7 Saber), decimo. Nessuna variazione in classifica generale: Guillermo Thomas Silva (XDS Astana Team) resta leader davanti a Florian Stork (Tudor Pro Cycling Team) ed Egan Bernal (Netcompany INEOS), entrambi a quattro secondi.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Giro d’Italia: Magnier vince in volata la terza tappa, Milan beffato al fotofinish. Silva resta in rosa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Giro d’Italia 2026, Magnier vince la terza tappa e Silva resta in rosaSecondo successo in questa edizione del Giro d’Italia per Paul Magnier, che ha vinto in volata la terza tappa della corsa rosa, la frazione... Leggi anche: Giro d’Italia, Magnier vince terza tappa a Sofia. Silva resta in maglia rosa Argomenti più discussi: Giro d'Italia, brutta caduta prima della volata: gruppo bloccato. A Burgos vince Magnier: è la prima maglia rosa; Brutta caduta di massa nello sprint che manda in rosa Magnier; Risultati Giro 2026, Tappa di oggi: Ordine d'arrivo 8 maggio, classifica generale e maglie aggiornate · Ciclismo; A Burgas fa festa Paul Magnier: è francese la prima Maglia Rosa.