protezione informatica percorso di formazione

Un percorso di formazione mira a preparare nuovi specialisti in sicurezza informatica, rispondendo alla crescente diffusione di minacce digitali. Il programma si concentra su tecniche di difesa, analisi delle vulnerabilità e gestione degli attacchi informatici. È rivolto a chi desidera acquisire competenze specifiche nel settore. L’obiettivo è rafforzare le capacità di tutela dei sistemi e delle reti contro attacchi sempre più sofisticati.

Formare nuovi specialisti della sicurezza informatica per rispondere a una minaccia sempre più pervasiva. È questo l’obiettivo del protocollo d’intesa siglato l’altra mattina a Bologna, tra il Centro operativo per la sicurezza cibernetica della Polizia postale dell’ Emilia-Romagna e l’ Its Academy Adriano Olivetti. Quest’ultimo ente ha una importante base anche a Imola, nella sede dell’ex Zoo Acquario. L’accordo, firmato dal dirigente del Cosc Emilia-Romagna, Cristina Fagone, e dal presidente dell’Its Academy, Gaudenzio Garavini, alla presenza del questore di Bologna, Gaetano Bonaccorso, punta a creare un nuovo percorso post diploma dedicato alla sicurezza informatica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Privacy per informatici: introduzione | Lisa Frassinelli

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