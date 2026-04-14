Studenti alle prese con formazione e informazione nel settore della sicurezza informatica

Circa cento studenti del plesso scolastico “G. Pascoli” di Fasano hanno partecipato a un incontro organizzato dal Lions Club Fasano, intitolato “INTERconNETtiamoci… ma con la testa!”. L’appuntamento si è concentrato sulla formazione e sull’informazione riguardo alla sicurezza informatica, coinvolgendo i giovani in una discussione sulle pratiche più sicure da adottare online. L’evento si è svolto presso la scuola e ha visto la partecipazione di esperti del settore.

FASANO - Circa cento studenti del plesso scolastico “G. Pascoli” di Fasano hanno partecipato ad un incontro promosso dal Lions Club Fasano: “INTERconNETtiamoci. ma con la testa!”. Lunedì 13 aprile si è svolta un’attività di formazione e informazione nel settore della sicurezza informatica.🔗 Leggi su Brindisireport.it Attività informatica sospetta al dipartimento di informatica della Sapienza, servizi interrotti per sicurezzaLunedì 2 febbraio 2026, l’Università La Sapienza di Roma ha interrotto temporaneamente l’accesso ai propri servizi digitali dopo un’irruzione... Dopo il Covid terzo settore alle prese con il problema"Siamo in un territorio abitato da paure: quella di non vedersi pagato il canone d’affitto o di non vedersi liberato l’alloggio. Cybersecurity Why It's The MOST Important Field NOW! #Jovanotti ha incontrato ieri gli studenti dell'Università di Palermo per presentare il doppio appuntamento del Jova Summer Party il 29 e 30 Agosto 2026 all'Ippodromo. Giuseppe Rapisarda Management #Trident - facebook.com facebook Incontro a Rabat con il Rettore dell’Università del Piemonte Orientale, Menico Rizzi. Al centro cooperazione accademica, mobilità studenti e progetti congiunti. Le università sono un ponte concreto tra Italia e Marocco e una leva strategica per relazioni duratur x.com