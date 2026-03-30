Martedì si disputa l’amichevole internazionale tra Giordania e Nigeria. La partita si svolge in un contesto di test tra le due selezioni, con attenzione alla qualità offensiva di entrambe le squadre. Sono previsti dettagli sulla trasmissione e sulle formazioni probabili, mentre gli addetti ai lavori analizzano le caratteristiche tecniche delle due compagini.

Sicuramente l’ha fatta nella prima amichevole contro l’Iran: una vittoria per due a uno di Simon e Adams, due giocatori importanti, supportati nelle loro azioni da Lookman. La Giordania è sicuramente una nazionale in crescita, una che ha piazzato quattro risultati utili di fila nelle ultime cinque, ma non è ai livelli dei nigeriani che, come detto prima, hanno in rosa dei calciatori unici nel loro genere. Sarà il primo incrocio nella storia tra queste due nazionali, e la Nigeria vorrà immediatamente mettere il timbro sulla questione. Una gara indirizzata e dal titolo, ovviamente, potete capire cosa secondo noi farà pendere l’ago della bilancia verso la nazionale nigeriana. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Giordania-Nigeria: la qualità offensiva fa la differenza

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