Pronostico e quote Jesper de Jong – Alexander Zverev ottavi di finale Roland Garros 31-05-2026

Jesper de Jong e Alexander Zverev inizieranno la loro sfida sul campo intitolato a Philippe Chatrier non prima delle ore 15:30. Il tedesco ha una grande chance di vincere finalmente il suo primo Slam ed infatti i bookmaker lo hanno eletto favorito con una quota antepost intorno a 2.30-2.40. In effetti con Alcaraz ai box,. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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