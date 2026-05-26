Federico Cinà sfida Jesper de Jong nel secondo turno del Roland Garros. La partita si svolge il 28 maggio 2026 e rappresenta un’opportunità importante per entrambi i giocatori. Le quote e i pronostici indicano un confronto equilibrato tra i due tennisti, entrambi alla ricerca di una vittoria che permetterebbe il passaggio al turno successivo del torneo.

Federico Cinà affronta Jesper de Jong nel secondo turno del Roland Garros, in un match che indubbiamente rappresenta una grande occasione per entrambi. Il siciliano ha conquistato la sua prima vittoria in una prova del Grande Slam sconfiggendo il big server Reilly Opelka in cinque set dopo essersi trovato a due punti dalla vittoria già. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostico e quote Federico Cinà – Jesper de Jong, secondo turno Roland Garros 28-05-2026

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