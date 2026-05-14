Nella giornata di domenica si svolgerà la semifinale del torneo di Roma tra Iga Swiatek ed Elina Svitolina, con inizio previsto non prima delle 20:30. Le due giocatrici si affronteranno in una partita che si preannuncia molto attesa, con i pronostici e le quote già disponibili per gli scommettitori. La sfida rappresenta uno degli ultimi appuntamenti del torneo femminile prima della finale.

Iga Swiatek ed Elina Svitolina saranno le protagoniste della seconda semifinale che si giocherà non prima delle ore 20:30. La polacca, tre volte vincitrice al Foro Italico, punta con forza al suo quarto titolo dopo aver surclassato Jessica Pegula nei quarti con una brillante vittoria per 6-1 6-2 in poco più di un’ora. Anche per. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostico e quote Iga Swiatek – Elina Svitolina, semifinale WTA Roma 14-05-2026

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