Pronostico e quote Coco Gauff – Elina Svitolina finale WTA Roma 16-05-2026

Coco Gauff ed Elina Svitolina si affronteranno in finale agli Internazionali d’Italia di tennis, in programma il 16 maggio 2026 a Roma. Gauff, che ha raggiunto questa fase dopo aver partecipato alla semifinale lo scorso anno, si troverà di fronte Svitolina, che ha vinto il torneo nel 2017 e nel 2018. La finale vedrà due giocatrici con alle spalle esperienze significative sui campi italiani, pronte a sfidarsi per il titolo femminile.

Saranno Coco Gauff ed Elina Svitolina a giocarsi il titolo femminile degli Internazionali d’Italia. La prima è la semifinalista della passata edizione, mentre la seconda è stata campionessa nel 2017 e nel 2018. In semifinale, la statunitense ha superato una partenza lenta per poi conquistare comunque una vittoria in due set per 6-4 6-3 a. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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Coco Gauff vs Elina Svitolina Preview & Prediction Odds, Stats & Why Gauff Is Favored at AO 2026

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