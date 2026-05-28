Casper Ruud e Tommy Paul giocheranno nel terzo turno di Roland Garros, sul campo Suzanne-Lenglen, nel tardo pomeriggio del 29 maggio 2026. La partita chiuderà il programma della giornata sullo stesso campo. Le quote e il pronostico non sono stati ancora ufficializzati.

Casper Ruud e Tommy Paul chiuderanno il programma sul “Suzanne-Lenglen”, dunque presumibilmente nel tardo pomeriggio. Il tre volte finalista Slam aveva faticato ad adattarsi alle condizioni di gioco nel suo incontro di primo turno, dovendo ricorrere a cinque set, ma nel secondo turno ha dominato nettamente Hamad Medjedovic con il punteggio di 6-3 6-2 6-4. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostico e quote Casper Ruud – Tommy Paul, terzo turno Roland Garros 29-05-2026

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