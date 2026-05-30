Promesse spese

Da ilgiorno.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alessandro Manzoni si occupava attivamente delle sue questioni finanziarie, richiedendo arretrati e riconoscendo pagamenti senza affidarsi a soluzioni divine. Con atteggiamento deciso, prendeva carta e penna per scrivere e, se necessario, alzava i toni per far valere le sue ragioni. Non attendeva che la fortuna intervenisse, ma gestiva direttamente i propri affari.

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Non attendeva la “divina provvidenza” Alessandro Manzoni per regolare gli affari privati. Da uomo di mondo, come Griso agli occhi di Don Abbondio, reclamava gli arretrati e riconosceva i pagamenti, prendendo carta e penna e alzando i toni all'occorrenza. La quietanza controfirmata da "Don Lisander" datata 1853 e scoperta nei giorni scorsi ci restituisce la dimensione quotidiana del più illustre dei milanesi. La più intrigante, probabilmente, dato che della grandezza del suo pensiero e delle sue opere è già stato svelato tutto. Inquilini morosi, riscossioni complicate, corrispondenze bollate: anche al Manzoni toccò affrontare i fastidi riservati ai "signori" di ogni epoca. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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