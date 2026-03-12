A14 tra lavori e disagi promesse tradite

Lungo l’A14 nel tratto Piceno, i cantieri nelle gallerie sono stati temporaneamente chiusi, ma le chiusure notturne proseguono, causando forti disagi alla viabilità. I lavori nella galleria ‘Vinci’ di Cupra Marittima sono ancora in corso, e le interruzioni influenzano il traffico delle ore notturne. Non sono stati annunciati cambiamenti imminenti alle modalità di chiusura.

Cantieri chiusi nel 'treno' delle gallerie nel tratto Piceno dell'A14, ma le chiusure notturne continuano ed i disagi si fanno pesanti che i lavori in corso nella galleria 'Vinci' di Cupra Marittima. Il vice presidente del Consiglio Regionale Enrico Piergallini, che aveva presentato una mozione per chiedere trasparenza parla di: "Impegni traditi sulla fine dei cantieri e di destra che boccia la partecipazione e sceglie di autoassolversi". Non usa mezzi termini l'ex sindaco di Grottammare che ben conosce tutta la problematica legata ai lavori infiniti nel tratto fra Porto Sant'Elpidio e San Benedetto. "Una bocciatura che dimostra l'incapacità della maggioranza di anteporre il bene del territorio alle logiche di schieramento.