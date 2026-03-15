Sostegno a Forlimpopoli | promesse non mantenute un’ora

La questione del sostegno scolastico a Forlimpopoli torna alla ribalta dopo che si era annunciata una risoluzione del problema. Tuttavia, le promesse fatte non sono state rispettate e il sostegno continua a essere un problema irrisolto. Il dibattito si concentra sull’assenza di interventi concreti, nonostante le dichiarazioni ufficiali. La situazione resta critica e senza cambiamenti evidenti.

La questione del sostegno scolastico a Forlimpopoli riemerge con forza, smentendo l’annuncio ufficiale di risoluzione del problema. Una madre ha denunciato che, nonostante le rassicurazioni dell’amministrazione comunale, le ore di assistenza per i figli con disabilità non sono state pienamente ripristinate come promesso. L’incidente si colloca in un contesto di tensione tra promesse istituzionali e realtà vissuta dalle famiglie, dove una riduzione di un’unica ora educativa rappresenta una perdita significativa per l’autonomia degli studenti. La discrepanza tra la comunicazione pubblica e l’esperienza diretta dei genitori evidenzia una frattura nella gestione delle risorse dedicate all’inclusione scolastica nel territorio forlivese. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sostegno a Forlimpopoli: promesse non mantenute, un’ora Articoli correlati San Sisto, la protesta dei commercianti: "Le promesse dell'amministrazione Ferdinandi non mantenute. Ora basta""Siamo stanchi, anzi, siamo esasperati, dalle promesse mai mantenute da questa amministrazione: prima sul rifacimento del collettore fognario, ora... Emmelibri, sciopero e sit-in: "Promesse non mantenute diritti degli operai calpestati"Quinto giorno di sciopero e sit-in, ieri, davanti ai cancelli della Emmelibri, la logistica di Carpiano dove vengono stoccati, e smistati, libri,...