Project Panama | Anthropic distrugge milioni di libri per Claude

Anthropic ha distrutto milioni di libri per addestrare il suo modello di intelligenza artificiale, Claude. La società trasforma i libri fisici in dati digitali, ma non ha chiarito i metodi utilizzati. Inoltre, ha ricevuto una richiesta di pagamento di 1,5 miliardi di dollari a titolo di compenso agli autori, per l’uso dei contenuti. La questione riguarda la compensazione per i diritti d’autore e la gestione dei dati usati per l’addestramento dell’IA.

? Domande chiave Come viene trasformata la carta fisica in dati per Claude?. Perché Anthropic deve pagare 1,5 miliardi di dollari agli autori?. Quale confine legale distingue l'acquisto di libri dalla pirateria digitale?. Quanto costa davvero convertire la cultura fisica in calcolo statistico?.? In Breve Accordo da 1,5 miliardi di dollari per risolvere la class action degli scrittori.. Compensazione prevista di circa 3.000 dollari per ogni libro proveniente da fonti pirata.. Magistrato William Alsup distingue tra acquisto fisico legale e uso di repository illegali.. La magistrata Araceli Martinez-Olguin richiede chiarimenti su pagamenti e spese legali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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