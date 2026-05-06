Anthropic ha investito 200 miliardi di dollari in un accordo con Google per rafforzare la sicurezza dei chip utilizzati nel suo modello di intelligenza artificiale, Claude. La partnership mira a migliorare la protezione delle infrastrutture hardware impiegate nello sviluppo di sistemi avanzati di AI. Questa collaborazione potrebbe influenzare la posizione di OpenAI nel mercato e il controllo sui processi di innovazione attraverso i data center.

? Cosa scoprirai Come influenzerà questo accordo la sopravvivenza di OpenAI nel mercato?. Chi controllerà davvero il ritmo dell'innovazione tramite i data center?. Quanto peseranno i costi operativi di Anthropic sulla sua sostenibilità?. Perché la potenza di calcolo sta diventando una barriera d'ingresso insormontabile?.? In Breve Anthropic diversifica le risorse hardware tramite intese analoghe già strette con Amazon.. Costi operativi Anthropic stimati in 20 miliardi di dollari per l'anno 2026.. OpenAI prevede spese per la potenza di calcolo di 45 miliardi di dollari nel 2026.. Entrate future per Microsoft, Google, Oracle e Amazon sfiorano i 2.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Anthropic a Google: 200 miliardi per blindare i chip di Claude

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