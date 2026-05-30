Ieri mattina, in Comune, si è svolto un incontro con commercianti e artigiani per illustrare i dettagli del bando regionale dedicato alla creazione di centri commerciali naturali. Sono stati spiegati i criteri di partecipazione e le modalità di presentazione delle domande. L’obiettivo è favorire progetti condivisi tra imprese e amministrazione comunale per sviluppare nuove aree commerciali. Nessuna decisione definitiva è stata presa in questa fase.

Incontro ieri mattina in Comune per meglio spiegare ai commercianti e artigiani interessati i termini e le modalità del bando regionale per la realizzazione di centri commerciali naturali. Il sindaco Emanuele Pepa ha sottolineato la volontà del Comune di partecipare attivamente al progetto. A illustrare nel dettaglio il funzionamento del bando è stata Emanuela Fiorani, responsabile di Confartigianato imprese di Macerata. "Il bando – ha spiegato – premia la collaborazione tra amministrazione e attività economiche. Si individua un’area di riferimento e si costruisce un progetto integrato fatto di interventi pubblici e investimenti privati". Il Comune potrà intervenire con opere di riqualificazione urbana mentre le imprese potranno richiedere contributi per attrezzature, arredi, ristrutturazioni e innovazione tecnologica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Progetti condivisi tra imprese e Comune

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Panel - 08/02/2026 – ETICA, IMPRESA e bene comune

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