A Napoli, le imprese del settore pubblicitario si sono scontrate con il Comune in seguito a un comunicato rilasciato dall'amministrazione. La questione riguarda alcune decisioni riguardanti le autorizzazioni e le regolamentazioni delle attività pubblicitarie in città. La disputa ha portato a dichiarazioni contrastanti tra le parti e a un aumento delle tensioni sul tema.

Tempo di lettura: 3 minuti Le imprese del settore pubblicitario contestano duramente il comunicato stampa diffuso il 28 febbraio dal Comune di Napoli in merito alla definizione delle superfici pubblicitarie da mantenere sul territorio cittadino, pubblicato in risposta all’esposto della categoria che denunciava una gestione “antieconomica e discriminatoria” del comparto. Secondo quanto riferito dall’Amministrazione, lo scorso agosto la Giunta avrebbe stabilito tali superfici nel “rispetto delle disposizioni di legge”. Tuttavia, le aziende denunciano come nel comunicato non venga chiarito a quali leggi si faccia riferimento, sottolineando che tutte le normative esistenti e note non sembrerebbero essere state rispettate. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Napoli: scontro tra imprese pubblicitarie e Comune

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